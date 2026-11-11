Egitto-Malta, colloqui al Cairo per rafforzare la cooperazione bilaterale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS/MNA) – L’Egitto e Malta hanno tenuto al Cairo consultazioni tecniche per rafforzare la cooperazione bilaterale e discutere le principali questioni internazionali di interesse comune.

Secondo quanto riferiscono i media egiziani, all’incontro hanno partecipato Wael Hamed, assistente del ministro egiziano degli Esteri per gli Affari europei, e Christopher Cutajar, segretario permanente presso il ministero maltese degli Affari esteri ed europei. Al centro dei colloqui sono state anche le opportunità di cooperazione nei settori dei trasporti e della logistica.

È stata inoltre esaminata la possibilità di esportare gas naturale liquefatto egiziano verso Malta. Sono stati infine affrontati i temi della migrazione e della mobilità della manodopera qualificata. Le due parti hanno espresso interesse per l’avvio di un collegamento aereo diretto tra Il Cairo e La Valletta e concordato di tenere il prossimo ciclo di consultazioni politiche nel 2027 nella capitale maltese.

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(ITALPRESS).