Libia, fermati 18 migranti sudanesi al confine con l’Egitto

TRIPOLI (ITALPRESS) – Le autorità libiche hanno fermato 18 migranti irregolari di nazionalità sudanese al confine con l’Egitto. Secondo quanto dichiarato dalla Direzione Generale delle Investigazioni Criminali libiche in un comunicato su Facebook, il gruppo è stato intercettato dalle pattuglie del ramo di Amsaad, città di frontiera nell’est della Libia.

I migranti erano entrati illegalmente nel Paese attraverso le rotte desertiche utilizzate per il contrabbando. Dopo il fermo, gli uomini sono stati condotti presso la sede locale dell’ufficio investigativo per l’avvio delle procedure legali e successivamente consegnati all’unità di rimpatrio del valico terrestre di Amsaad. Le autorità hanno confermato il completamento degli adempimenti formali per il loro trasferimento.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).