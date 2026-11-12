Attacchi Houthi contro l’Arabia Saudita, distrutti 2 missili balistici nella regione occidentale

IPA89421523 - (261008) -- SANAA, Oct. 8, 2026 (Xinhua) -- Houthi supporters take part in an armed rally staged against the involvement of Türkiye and Pakistan with Saudi Arabia in Yemen's conflict, in Sanaa, Yemen, on Oct. 7, 2026. Supporters of Yemen's Houthi group took part in an armed rally in the capital Sanaa on Wednesday to announce military mobilization. Yemen's Houthi leader Abdul-Malik al-Houthi on Wednesday called on Türkiye and Pakistan not to be drawn into Yemen's conflict alongside Saudi Arabia, as fighting intensifies and Riyadh strengthens defense cooperation with the two countries. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua) - Mohammed Mohammed - //CHINENOUVELLE_XxjpbeE000032_20261008_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2610080738

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – In prosecuzione degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen contro l’Arabia Saudita, la Coalizione a sostegno della legittimità ha reso noto che la difesa aerea saudita ha intercettato e distrutto due missili balistici nella regione occidentale, lanciati dalla milizia sciita. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. In precedenza la stessa Coalizione aveva comunicato l’abbattimento di due droni, sempre lanciati dagli Houthi, nelle zone della Mecca e del sud del Paese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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