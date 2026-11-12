Attacchi Houthi contro l’Arabia Saudita, distrutti 2 missili balistici nella regione occidentale

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – In prosecuzione degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen contro l’Arabia Saudita, la Coalizione a sostegno della legittimità ha reso noto che la difesa aerea saudita ha intercettato e distrutto due missili balistici nella regione occidentale, lanciati dalla milizia sciita. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. In precedenza la stessa Coalizione aveva comunicato l’abbattimento di due droni, sempre lanciati dagli Houthi, nelle zone della Mecca e del sud del Paese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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