Dalla Regione Sardegna dodici milioni di euro per 23 caserme dei Carabinieri

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna investe 12 milioni di euro per la realizzazione, la riqualificazione e il completamento delle caserme dei Carabinieri nell’Isola. La Giunta regionale ha approvato la destinazione delle risorse stanziate per il 2026, con l’obiettivo di garantire strutture più sicure, moderne e funzionali a servizio dei presidi territoriali dell’Arma. Sono 23 gli interventi distribuiti nelle diverse province della Sardegna e comprendono nuove caserme, completamento di opere già avviate, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e tecnologici, efficientamento energetico e interventi di messa in sicurezza. Le risorse, pari complessivamente a 12 milioni di euro, derivano da due distinte azioni legislative: 2 milioni di euro autorizzati dalla legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2026 e ulteriori 10 milioni previsti dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026.

“Questo finanziamento interviene su un patrimonio di strutture pubbliche che svolgono una funzione essenziale per le comunità locali: assicurare servizi efficienti ai cittadini – dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu – Garantire ai Carabinieri sedi funzionali e sicure significa rafforzare la presenza dello Stato nei territori e rendere più agevole l’operatività di chi ogni giorno lavora al servizio dei cittadini”.

Gli interventi economicamente più rilevanti andranno alla realizzazione della nuova caserma di Monastir, con un finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro, al completamento della nuova sede dell’Arma a Sinnai, con oltre 2 milioni di euro, alla costruzione della caserma di Siniscola, con 1,38 milioni di euro e alla ristrutturazione straordinaria della struttura di Monti, finanziata con un milione di euro. Beneficeranno delle risorse stanziate dalla Regione anche le caserme di Asuni, Carbonia, Cossoine, Elmas, Mandas, Ortueri, Pozzomaggiore, Putifigari, Sanluri, Sardara, Thiesi, Torralba, Uta, Furtei, Villasor, Siligo, Ottana, Riola Sardo e Senis.

“I lavori sugli edifici – aggiunge l’assessore Piu -, hanno anche la funzione di prevenire il deterioramento delle strutture, superare le criticità e fornire ai presidi dell’Arma ambienti adeguati. Con questi 12 milioni di euro la Regione dà un segnale concreto di attenzione verso i Comuni e verso le comunità che hanno bisogno di istituzioni presenti e pienamente operative, perché la qualità dei servizi passa anche attraverso infrastrutture pubbliche efficienti”.

La programmazione degli interventi è stata definita attraverso un confronto tecnico tra l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e il Comando Legione Carabinieri Sardegna. “Abbiamo sempre lavorato in raccordo con il Comando Legione Carabinieri e con le amministrazioni comunali per individuare le situazioni sulle quali intervenire – conclude Piu -. La programmazione consente di dare risposte a territori diversi, sia per la costruzione di nuove sedi sia per il recupero delle strutture esistenti. È una scelta che guarda alla funzionalità delle caserme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico e all’utilizzo efficace delle risorse già investite”.

– Foto Regione Sardegna –

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