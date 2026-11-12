Cina: evento di shopping “Double Eleven” dà impulso a produzione e logistica (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra dei dipendenti intenti a smistare pacchi presso un’azienda di logistica nella città di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’11 novembre 2026. Le aziende di produzione e logistica di tutta la Cina stanno lavorando a pieno ritmo durante l’annuale festival dello shopping “Double Eleven”, che quest’anno si è celebrato ieri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).