Cina: evento di shopping “Double Eleven” dà impulso a produzione e logistica (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’11 novembre 2026, mostra una linea intelligente di smistamento dei pacchi nella città di Xinghua, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Le aziende di produzione e logistica di tutta la Cina stanno lavorando a pieno ritmo durante l’annuale festival dello shopping “Double Eleven”, che quest’anno si è celebrato ieri.

-Foto Xinhua-

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