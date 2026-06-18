Cina: nell’Anhui gli zongzi sostengono l’economia locale (2)

XIUNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’abitante di un villaggio prepara zongzi nel villaggio di Shiren, contea di Xiuning, nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 13 giugno 2026. Il villaggio di Shiren, soprannominato “la patria degli zongzi (fagottini di riso) nell’antica Huizhou”, vanta una lunga tradizione nella preparazione di questa specialità. Le vendite annuali di zongzi nel villaggio hanno raggiunto i 900.000 yuan (circa 133.000 dollari USA). Il villaggio di Xitian, anch’esso nella contea di Xiuning, ha trasformato la sua ricca disponibilità di foglie di bambù in un’attività in crescita, creando opportunità di lavoro per la popolazione locale e fornendo foglie di bambù come materiali di alta qualità per la preparazione degli zongzi a note aziende alimentari.

-Foto Xinhua-

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