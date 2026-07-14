Cina: nel primo semestre 2026 commercio estero in crescita del 16,9%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 16,9% su base annua nel primo semestre del 2026 (H1), secondo i dati pubblicati oggi dall’Amministrazione generale delle dogane (GAC).

Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di merci ha raggiunto i 25.470 miliardi di yuan, circa 3.750 miliardi di dollari USA, nel periodo tra gennaio e giugno, superando per la prima volta i 25.000 miliardi di yuan in questo arco temporale, secondo i dati.

Del totale, le esportazioni sono ammontate a 14.730 miliardi di yuan, in aumento del 13,4% su base annua e in crescita per l’undicesimo trimestre consecutivo, mentre le importazioni hanno raggiunto 10.740 miliardi di yuan, con un incremento del 22,1% su base annua. Il tasso di crescita delle importazioni è stato superiore di 8,7 punti percentuali rispetto a quello delle esportazioni, contribuendo a uno sviluppo equilibrato del commercio.

In un contesto esterno complesso e in continua evoluzione, il commercio estero della Cina ha mantenuto un andamento positivo, registrando un forte slancio di crescita e una performance stabile, ha sottolineato la GAC.

(ITALPRESS).