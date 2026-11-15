LEISHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone di etnia Miao partecipano a una celebrazione del tradizionale Capodanno Miao nella contea di Leishan, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 12 novembre 2026. Decine di migliaia di persone di etnia Miao si sono riunite ieri qui per celebrare la festività con grandi parate, esibizioni legate al patrimonio culturale immateriale e canti antifonali con il lusheng. Nel 2008 il Capodanno Miao è stato inserito nell’elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale.

-Foto Xinhua-

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