Russia, l’annuncio del Cremlino: “Il 19 novembre vertice Putin-Xi-Trump a Shenzhen”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un vertice trilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump si terrà il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, a margine del summit dell’Apec. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Tass. “È stato raggiunto un accordo per lo svolgimento il 19 novembre di un incontro trilaterale tra il presidente Putin, il presidente Xi e il presidente Trump. Questo incontro si terrà a Shenzhen, a margine del vertice Apec”, ha dichiarato Peskov.

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