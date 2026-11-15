KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino dà da mangiare ai gabbiani comuni sulle rive del lago Dianchi a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 14 novembre 2026. Un gran numero di gabbiani comuni arriva al lago Dianchi per svernare in un clima mite.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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