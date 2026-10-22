Cina: nel Guangxi si celebra il raccolto del riso glutinoso (1)

LIUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni abitanti del villaggio camminano trasportando riso glutinoso appena raccolto nel villaggio di Liangzhai, nella contea autonoma di Rongshui Miao, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 20 ottobre 2026. Martedì si è svolta una festa del raccolto per celebrare la raccolta del riso glutinoso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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