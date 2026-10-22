Yemen, il Ministero della difesa avverte sui raduni Houthi: saranno considerati obiettivi militari

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Difesa yemenita ha messo in guardia oggi i cittadini nelle zone sotto controllo della milizia Houthi dello Yemen dal partecipare ai raduni indetti dal gruppo, precisando che tali assembramenti saranno considerati obiettivi militari legittimi.

In un comunicato, il Ministero ha affermato che gli Houthi sfruttano le riunioni organizzate sotto le etichette di “raduno tribale”, “mobilitazione di massa” e “corsi culturali” per reclutare bambini, giovani e persone definite “ingannate”, spingendole verso i combattimenti a sostegno delle loro attività belliche e del loro progetto distruttivo.

Il dicastero ha invitato la popolazione a tenersi lontana da questi raduni e ha messo in guardia dal consentire lo sfruttamento dei propri figli e dall’esporre le loro vite a pericolo.

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