Marocco, si celebra Edmondo De Amicis a 180 anni dalla nascita

ROMA (ITALPRESS) – A 180 anni dalla nascita di Edmondo De Amicis, torna d’attualità una pagina meno conosciuta della vita dello scrittore italiano e della storia delle relazioni tra Italia e Marocco. Nel 1875 De Amicis accompagnò a Fès la prima missione diplomatica ufficiale del Regno d’Italia, nel corso della quale l’Ambasciatore italiano presentò le proprie lettere credenziali al sultano Moulay Hassan I.

Da quell’esperienza nacque “Marocco”, pubblicato nel 1876, esattamente 150 anni fa. Proprio al linguaggio di quell’opera, e alla presenza di termini arabi e marocchini nel racconto di viaggio, è stato dedicato uno degli interventi della giornata “Con la voce dell’altro”, organizzata il 20 ottobre all’Università Mohammed V di Rabat nell’ambito della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

“La missione del 1875 ha lasciato tracce non soltanto nelle pagine di De Amicis. Un dipinto che la raffigura è conservato nella nostra Ambasciata a Rabat; un’opera analoga si trova presso il Ministero degli Esteri marocchino. È significativo che questa memoria sia custodita da entrambe le diplomazie e che, 150 anni dopo, venga riletta anche in un’università marocchina. Una storia condivisa continua così a generare conoscenza, non soltanto commemorazioni”, ha dichiarato l‘Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano.

-Foto ambasciata d’Italia a Rabat-

(ITALPRESS).