Egitto, Al-Sisi “Con le risorse idriche pronti a recuperare 10 milioni di feddan di terreni agricoli”

IL CAIRO (ITALPRESS), L’Egitto è pronto a recuperare 10 milioni di feddan di terreni agricoli, pari a circa 4,2 milioni di ettari, qualora siano disponibili le risorse idriche necessarie. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, intervenendo alla sessione “Sicurezza alimentare e idrica: le sfide attuali e le garanzie per il futuro”, nell’ambito della terza giornata del Forum Egypt 2026.

Nel corso dell’intervento, al-Sisi ha inoltre sottolineato che il sistema di sostegno monetario che il governo intende introdurre sarà più equo, trasparente e soggetto a criteri di governance più rigorosi.

A tal fine, sono stati raccolti i dati dei cittadini da inserire nel sistema, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e un’efficace gestione.

Il presidente ha ricordato gli sforzi compiuti dal 2014 per il recupero dei terreni agricoli, ribadendo l’importanza di conseguire risultati concreti nei progetti di bonifica.

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