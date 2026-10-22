Libia, il Governo eleva il livello di allerta per le forti piogge previste

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro di Stato libico per gli Affari del Primo Ministro e del Consiglio dei Ministri, Mohammed Ben Ghalboun, ha impartito direttive alle autorità competenti per elevare il livello di allerta e adottare le necessarie precauzioni in vista delle previste perturbazioni meteorologiche. E secondo quanto dichiarato dal Governo di Unità Nazionale libico in un comunicato ufficiale, l’allerta scatta in concomitanza con le previsioni di forti piogge attese da domani fino a mercoledì 28 ottobre 2026.

La Società Generale per l’Acqua e le Fognature libica è stata incaricata di preparare le pompe di drenaggio e posizionarle nelle aree critiche. Le società di servizi pubblici di Tripoli e della regione centrale dovranno intensificare la pulizia delle strade e aprire i canali di scolo, mentre la Società Generale dell’Elettricità libica dovrà aumentare la prontezza delle squadre di emergenza.

L’Autorità Nazionale per la Sicurezza libica dovrà preparare squadre di soccorso, evacuazione e attivare le sale operative. Le direttive sottolineano l’importanza del coordinamento continuo, dell’attivazione delle sale di emergenza e dell’emissione di avvisi alla popolazione tramite i canali ufficiali, esortando i cittadini a seguire le istruzioni di sicurezza ed evitare spostamenti non necessari.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).