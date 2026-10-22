Malta, l’81% degli investitori esteri considera il Paese attrattivo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’81% degli investitori esteri considera Malta una destinazione attrattiva per gli investimenti diretti esteri, mentre nove aziende su dieci prevedono di mantenere o ampliare le proprie attività nel Paese nel corso del prossimo anno. È quanto emerge dal Malta Attractiveness Survey 2026, realizzato da Ernst & Young (EY).

Presentando i risultati dell’indagine, il primo ministro maltese Robert Abela ha sottolineato il miglioramento rispetto allo scorso anno, evidenziando la fiducia degli investitori nell’economia del Paese e nelle sue prospettive di crescita. Abela ha definito particolarmente significativo il dato relativo alle aziende che intendono restare a Malta o incrementare gli investimenti, interpretandolo come un segnale di fiducia nel futuro economico dell’isola. La ricerca evidenzia inoltre un crescente interesse per l’intelligenza artificiale (IA), indicata dal 59% degli investitori come uno dei settori destinati a trainare la crescita economica maltese, rispetto al 47% registrato un anno prima.

L’intelligenza artificiale è stata individuata anche come il comparto con il maggiore potenziale di crescita nel lungo periodo. Secondo Abela, i risultati dell’indagine confermano la validità della strategia nazionale del governo sull’IA e di iniziative come AI for Everyone, che ha coinvolto oltre 40.000 partecipanti. Il premier ha inoltre ricordato l’investimento da 100 milioni di euro per la trasformazione digitale annunciato nel precedente bilancio, ribadendo l’intenzione dell’esecutivo di proseguire su questa strada.

La prossima fase di sviluppo economico di Malta, ha aggiunto Abela, dovrà puntare sempre più sulla produttività, sull’innovazione e sugli investimenti a maggiore valore aggiunto. Il primo ministro ha infine confermato l’impegno del governo a mantenere i sussidi per l’energia e i carburanti.

Per tali misure sono stati stanziati 400 milioni di euro per quest’anno, mentre altri 400 milioni sono previsti per il prossimo. Secondo Abela, i risultati del rapporto EY rafforzano la fiducia nella direzione economica intrapresa da Malta e nella strategia di investimento a lungo termine del Paese.

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(ITALPRESS).