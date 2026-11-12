Cina: nel Gansu serre smart permettono di coltivare ciliegie fuori stagione (3)

TIANSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore impollina i fiori di ciliegio in una serra intelligente a temperatura controllata di una base di coltivazione di ciliegi nel villaggio di Yanpu della cittadina di Yuquan, città di Tianshui, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 9 novembre 2026. I fiori di ciliegio sono in piena fioritura sotto il sole di inizio inverno nelle serre della base. Grazie a un’accurata strategia di semina scaglionata, queste ciliegie arriveranno sulle tavole durante la Festa di primavera, nel febbraio del prossimo anno. Sotto la guida dei principali membri del personale tecnico locale, la cittadina di Yuquan ha formato una squadra dedicata alla ricerca tecnica e all’applicazione delle tecnologie, per introdurre e selezionare continuamente varietà di ciliegie di alta qualità adatte al clima locale. Sono state costruite 18 nuove serre intelligenti a temperatura controllata, dotate di tecnologie avanzate per regolare il ciclo di crescita delle ciliegie, consentendo ai frutti di arrivare sul mercato fuori stagione.

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