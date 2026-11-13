Cina: nel Gansu le piantine di fragola fanno crescere i redditi agricoli (3)

TIANSHUI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una tecnica conduce un esperimento presso la base di coltivazione delle piantine “Strawberry Town” nel villaggio di Jiaoli, cittadina di Tianshui, nell’omonima città della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 9 novembre 2026.

Negli ultimi anni, le autorità locali della cittadina hanno istituito la base “Strawberry Town” a Jiaoli e hanno sviluppato un modello imprenditoriale che coinvolge le famiglie contadine e offre loro benefici. Il modello integra elementi quali il trasferimento dei diritti d’uso dei terreni, la formazione e l’imprenditorialità, l’occupazione, gli investimenti patrimoniali, la promozione del marchio, l’acquisizione degli ordini e le vendite, aprendo una nuova strada per la rivitalizzazione guidata dalle attività produttive e per l’aumento dei redditi della popolazione locale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).