Azerbaigian, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo parte “Da Vittorio”

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – La cucina italiana protagonista in Azerbaigian con una nuova edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Uffici dell’Agenzia ICE nel mondo, per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e rafforzare la conoscenza e la presenza dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Secondo quanto precisa una nota, la manifestazione rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario della più ampia attività di promozione a cura dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ufficio Agenzia ICE di Baku in Azerbaigian, nonché un’importante occasione per rafforzare i legami tra i due Paesi attraverso uno degli elementi più riconoscibili della cultura italiana: la sua tradizione gastronomica ed enologica. Per il secondo anno consecutivo, l’ospite d’onore è lo Chef tre-stelle Michelin Bobo Cerea del rinomato ristorante “Da Vittorio” di Brusaporto (Bergamo). Tra gli appuntamenti previsti la conferenza stampa di presentazione con masterclass per giornalisti e media; un evento di show cooking su inviti per pubblico selezionato; due cene di gala per i rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, del mondo imprenditoriale e dei media in Azerbaigian. Una dedica particolare è rivolta alla Chef Nadia Santini, venuta a mancare pochi giorni fa, prima Chef donna italiana a vedersi riconosciute le tre stelle Michelin.

Un’edizione particolarmente significativa, che si svolge a seguito del prestigioso riconoscimento ottenuto nel dicembre 2025, quando la cucina italiana è stata ufficialmente iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Un riconoscimento che celebra non soltanto la ricchezza delle tradizioni culinarie italiane, ma anche i valori che le caratterizzano: la qualità degli ingredienti, il rispetto dei prodotti locali e della stagionalità, la sostenibilità, la trasmissione dei saperi tra generazioni e, soprattutto, la convivialità e il piacere di condividere il cibo. La cucina italiana rappresenta infatti molto più di una tradizione gastronomica: è espressione dell’identità nazionale, della varietà dei territori e delle loro produzioni, nonché del patrimonio di conoscenze e competenze sviluppato nel tempo da generazioni di produttori, imprese familiari e piccole e medie aziende. Un modello che coniuga tradizione e innovazione e che presenta numerosi elementi di affinità con la cultura gastronomica azera, anch’essa profondamente legata al territorio, all’ospitalità e alla convivialità.

L’Italia si conferma tra i principali fornitori di prodotti alimentari e vini del mercato azero. Secondo i dati delle statistiche italiane, nel 2025 le esportazioni italiane di prodotti alimentari verso l’Azerbaigian hanno raggiunto circa 15,51 milioni di euro, rispetto ai 14,43 milioni registrati nel 2023, con una crescita di quasi il 7,5%. Il trend positivo prosegue anche nel 2026: nei primi sette mesi dell’anno, l’incremento delle esportazioni ha superato l’11,5%. Particolarmente significativa la performance del comparto vitivinicolo. Secondo i dati UN Comtrade, nel 2025 l’Azerbaigian ha importato vini da uve per un valore complessivo di circa 5,9 milioni di euro. Di questi, circa 2,17 milioni provenivano dall’Italia, che ha raggiunto una quota di mercato pari a circa il 37%, confermandosi primo fornitore del Paese davanti alla Francia. Numeri incoraggianti, che evidenziano tuttavia ulteriori margini di sviluppo. Il mercato azero, infatti, sta progressivamente evolvendo, con consumatori sempre più interessati ai prodotti di qualità, alle esperienze gastronomiche di fascia alta e alle tradizioni culinarie internazionali. Nel 2025, il valore complessivo delle importazioni alimentari dell’Azerbaigian ha raggiunto circa 2,59 miliardi di dollari, in aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. In questo contesto si inserisce anche il nuovo Programma statale per lo sviluppo della produzione e della trasformazione agricola 2026-2030, adottato nel maggio scorso, che punta alla modernizzazione del settore agricolo e agroalimentare, al miglioramento della produttività e alla diffusione di sistemi produttivi più sostenibili. La FAO affianca il Ministero dell’Agricoltura azero nell’attuazione del programma, con particolare attenzione alla resilienza climatica, alla salute dei suoli e all’utilizzo efficiente delle risorse naturali. Un percorso che apre interessanti prospettive di cooperazione internazionale, trasferimento tecnologico e introduzione di soluzioni innovative lungo l’intera filiera agroalimentare.

Per le imprese italiane, l’Azerbaigian rappresenta pertanto un mercato di interesse non soltanto per le produzioni tradizionali – dalla pasta all’olio extravergine di oliva, dai formaggi alla pasticceria, dal caffè al vino – ma anche per le specialità regionali e i prodotti di fascia premium. In questa prospettiva, l’Agenzia ICE di Baku porta avanti un programma articolato di promozione del settore agroalimentare italiano, che si sviluppa durante tutto l’anno e non si limita agli appuntamenti della Settimana della Cucina Italiana. Tra le iniziative realizzate figurano masterclass dedicate all’olio extravergine di oliva e alla cucina italiana, organizzate in collaborazione con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, una delle più prestigiose istituzioni italiane di formazione gastronomica a livello internazionale. L’attività di promozione ha inoltre previsto l’organizzazione di visite in Italia per operatori e buyer azeri, invitati a partecipare ad alcune delle principali fiere internazionali del settore alimentare e delle bevande. Un’opportunità per conoscere direttamente i produttori italiani, scoprire nuove specialità e sviluppare possibili collaborazioni commerciali.

Il programma proseguirà dal 4 al 9 dicembre presso Port Baku Bazar, con un’iniziativa speciale dedicata ai prodotti alimentari italiani, che offrirà ai consumatori azeri la possibilità di conoscere e acquistare una selezione di eccellenze del Made in Italy. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato Cecilia Oliva, Direttrice dell’Ufficio ICE di Baku – è promuovere non soltanto i prodotti italiani, ma anche la cultura, le tradizioni e i valori che li accompagnano. L’Azerbaigian è un mercato interessante, nel quale riscontriamo una crescente attenzione verso la qualità e l’autenticità delle produzioni italiane. Attraverso le nostre iniziative vogliamo rafforzare i rapporti con gli operatori locali, favorire nuove opportunità commerciali e consolidare nel tempo la presenza del Made in Italy agroalimentare”. Le attività si rivolgono a un pubblico diversificato, che comprende operatori professionali, importatori, distributori, giornalisti, esperti del settore gastronomico, influencer e consumatori, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza delle produzioni italiane e favorire relazioni commerciali durature. La Settimana della Cucina Italiana in Azerbaigian si inserisce così in una più ampia strategia di promozione integrata, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Agenzia ICE, l’Ambasciata d’Italia a Baku e i partner locali, con l’obiettivo comune di valorizzare le eccellenze italiane e rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e culturali tra Italia e Azerbaigian. La cucina italiana si conferma, in questo percorso, uno dei più efficaci ambasciatori dell’Italia nel mondo: un patrimonio di sapori, saperi e tradizioni capace di avvicinare culture diverse e creare nuove occasioni di incontro e collaborazione.

– foto IPA Agency –

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