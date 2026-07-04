Cina: nave KEXUE parte per missione nel Pacifico occidentale (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Scienziati controllano i sistemi di boe e ormeggi “LangYa” a bordo della nave da ricerca cinese KEXUE in un porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 4 luglio 2026. La KEXUE è partita sabato da Qingdao per una missione stimata di 40 giorni nel Pacifico occidentale, segnando il 15esimo viaggio di una crociera di ricerca condivisa avviata nel 2010. Le ricerche riguarderanno l’interazione aria-mare, l’oceanografia fisica, la biologia marina, la chimica e la geologia dei fondali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).