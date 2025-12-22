MOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 21 dicembre 2025 mostra persone che partecipano a una serata con falò durante un festival culturale in occasione del solstizio d’inverno nel villaggio di Beiji, nella città di Mohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Domenica, qui si è svolto un festival culturale per celebrare il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
