Cina: Mohe celebra il solstizio d’inverno con un festival culturale (2)

MOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 21 dicembre 2025 mostra la performance “dall’acqua al ghiaccio” durante un festival culturale in occasione del solstizio d’inverno nel villaggio di Beiji, nella città di Mohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Domenica, qui si è svolto un festival culturale per celebrare il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
