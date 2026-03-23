Cina: Ministro, il Paese svilupperà le industrie del futuro in base alle condizioni locali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina accelererà lo sviluppo innovativo delle industrie del futuro in considerazione delle condizioni locali, ha affermato ieri il ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Li Lecheng.

Li ha formulato queste osservazioni al China Development Forum 2026, sottolineando che il Paese guiderà tutte le realtà locali affinché adattino i propri vantaggi comparativi e perseguano uno sviluppo differenziato delle industrie del futuro.

La Cina sta condividendo i frutti dell’innovazione tecnologica e sta lavorando con altri Paesi per promuovere lo sviluppo di tali industrie, apportando benefici all’intera umanità, ha affermato il ministro.

Il ministero si impegnerà a promuovere il progresso in campi come la tecnologia quantistica, la biomanifattura, l’energia a idrogeno e l’energia da fusione nucleare, le interfacce cervello-computer, l’intelligenza artificiale incarnata e il 6G.

Saranno compiuti sforzi per coltivare imprese scientifiche e tecnologiche di prima classe e imprese ad alta tecnologia che eccellono nelle tecnologie fondamentali e possiedono forti capacità di innovazione, ha dichiarato Li.

La Cina promuoverà inoltre la profonda integrazione tra catena dell’innovazione, catena industriale, catena del capitale e catena dei talenti, stabilendo una supervisione che si adatti alle caratteristiche delle industrie del futuro e partecipando attivamente alla definizione di standard e regole internazionali, ha aggiunto il funzionario.

(ITALPRESS).