Cina: alla CISCE di Pechino in mostra innovazioni IA in ambito sanitario (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff (a sinistra) presenta una sedia a rotelle elettrica a un visitatore nell’area espositiva dedicata alla vita salutare durante la quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina, il 25 giugno 2026. La fiera è in corso dal 22 al 26 giugno. L’area espositiva presenta l’integrazione lungo l’intera filiera dell’intelligenza artificiale in scenari come diagnosi, produzione e consumo, offrendo un’esperienza profonda dello sviluppo integrato dell’innovazione scientifica e tecnologica con la salute delle persone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)