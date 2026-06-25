ROMA (ITALPRESS) – Il ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, ha incontrato a Roma il ministro italiano del Turismo, Gianmarco Mazzi, per esaminare le opportunità di rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore turistico e incrementare i flussi di visitatori italiani verso l’Egitto. Secondo quanto riferito dal ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, l’incontro si inserisce nell’ambito della visita ufficiale di Fathy in Italia, durante la quale sono previsti colloqui con i principali tour operator e vettori aerei attivi sul mercato italiano, considerato uno dei più importanti mercati europei per il turismo verso l’Egitto. Nel corso dei colloqui, i due ministri hanno sottolineato la solidità delle relazioni tra Egitto e Italia e l’importanza di sviluppare ulteriormente la cooperazione nel comparto turistico.

Le parti hanno inoltre discusso la possibilità di promuovere programmi turistici integrati che combinino destinazioni egiziane e italiane, in particolare nei mercati a lungo raggio. Fathy ha evidenziato che gli arrivi turistici dall’Italia verso l’Egitto sono aumentati del 15% tra gennaio e la prima settimana di giugno rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante le sfide regionali. Il ministro ha inoltre illustrato la varietà dell’offerta turistica egiziana, che continua ad attrarre visitatori italiani verso le località del Mar Rosso, Luxor, Assuan, Alamein e la costa settentrionale. L’incontro ha affrontato anche i temi della formazione e della qualificazione professionale nel settore turistico e alberghiero. Da parte sua, Mazzi ha espresso interesse a rafforzare la collaborazione con l’Egitto, lodando il modello della Scuola Italiana di Ospitalità di Hurghada e manifestando la volontà di estendere l’esperienza anche al Cairo in collaborazione con il settore privato.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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