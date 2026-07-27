PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gli incendi continuano a devastare Francia e Spagna e le autorità avvertono che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l’aumento delle temperature previsto per questa settimana. Finora, oltre 330.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi.

In Francia, i vigili del fuoco lanciano l’allarme per la situazione nella città sud-occidentale di Bordeaux, dove un incendio si trova a soli 15 km da un centro abitato di 850.000 persone. Il presidente francese Emmanuel Macron terrà questa mattina una riunione di crisi con i ministri.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez visiterà oggi le zone di Valencia colpite dagli incendi. “Ci attendono ore difficili”, ha detto. Finora circa 15.000 persone sono state costrette ad evacuare la città costiera spagnola e oltre 90.000 sono fuggite dalle regioni intorno a Madrid e Ávila. Pilar Bernabe, delegata del governo centrale a Valencia, ha dichiarato che l’incendio è stato “molto intenso” e che si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo, si stima che circa 77.000 ettari siano stati colpiti dagli incendi, aveva detto ieri la ministra per la transizione ecologica Sara Aagesen

– Foto Ipa Agency –

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