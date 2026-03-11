Cina: legislatori presentano 226 proposte a sessione legislativa annuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori nazionali cinesi hanno presentato 226 proposte alla sessione legislativa annuale del Paese entro mezzogiorno di domenica scorsa, termine ultimo per la presentazione delle proposte alla quarta sessione in corso della 14esima Assemblea nazionale del popolo (NPC).

Il segretariato della sessione ha affermato ieri di avere inoltre ricevuto più di 7.000 suggerimenti da parte dei deputati dell’NPC. La maggior parte delle proposte riguarda il lavoro legislativo. I suggerimenti coprono un’ampia gamma di tematiche, come lo sviluppo di un mercato nazionale unificato, la promozione di nuovi motori di crescita e l’accelerazione dell’autosufficienza e della potenza scientifica e tecnologica di alto livello. 2

(ITALPRESS).