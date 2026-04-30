Bosch investe nei settori chiave del futuro

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’innovazione e lo sviluppo di nuovi ambiti di business hanno reso Bosch il leader tecnologico che è oggi. Per ampliare ulteriormente il proprio ecosistema di innovazione, l’azienda investirà circa 200 milioni di euro nei prossimi cinque anni nella sua consociata Bosch Business Innovations. In qualità di venture builder aziendale, questa unità sviluppa nuove idee di business al di là dell’attuale core business di Bosch e crea startup fin dalle fasi iniziali. L’obiettivo è accompagnarle in modo sistematico alla piena maturità di mercato e, allo stesso tempo, sviluppare nuovi modelli di business di riferimento per Bosch. A tal fine, Bosch Business Innovations ha individuato specifici ambiti di business, in linea con la strategia di Bosch, nei quali concentrare prioritariamente gli investimenti e in cui le dinamiche di mercato si adattano in modo ottimale alle competenze e al know-how tecnologico dell’azienda.

I primi settori individuati sono la produzione controllata da software, il monitoraggio sanitario da remoto e il recupero, l’utilizzo e lo stoccaggio dei gas serra. Nei prossimi quattro anni verranno aggiunti ulteriori ambiti di business, con l’obiettivo di arrivare ad avere 20 startup operative e di successo entro il 2030.

“La capacità di innovazione e la leadership tecnologica sono parte integrante della storia di Bosch”, ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch. “Abbiamo sempre continuato a evolverci individuando e investendo tempestivamente e con decisione nelle nuove tecnologie, perché l’innovazione è la nostra risorsa più importante. Oggi stiamo rafforzando in modo significativo Bosch Business Innovations con risorse finanziarie, affinché le nuove idee possano trovare uno spazio in cui nascere e svilupparsi”.

Axel Deniz, CEO di Bosch Business Innovations, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è sviluppare in modo sistematico nuove idee che vadano oltre l’attuale core business. Per raggiungere questo scopo, facciamo leva sui punti di forza di Bosch, in particolare sulle sue competenze tecnologiche e sulla sua capacità brevettuale. Combiniamo il vantaggio strutturale di una grande azienda con la velocità e la flessibilità del mondo delle startup”.

Per integrare in modo ottimale entrambi gli approcci, Bosch Business Innovations si affida a un modello di collaborazione basato su partnership: collabora con venture studio esperti per sviluppare da zero nuove idee imprenditoriali e portarle rapidamente alla maturità di mercato. In questo modo, Bosch combina i propri punti di forza – come competenze tecnologiche, capacità brevettuale e scalabilità industriale – con la rapidità di esecuzione e il know-how nella creazione di startup dei partner esterni. Si crea così un modello in cui opportunità e rischi vengono condivisi in modo consapevole e in cui le innovazioni vengono sistematicamente tradotte in applicazioni concrete.

L’attenzione è rivolta ai fondatori: Bosch Business Innovations è infatti particolarmente aperta a imprenditori esterni e offre loro un vantaggio decisivo fin dalle fasi iniziali. Questi vengono coinvolti sin da subito all’interno dell’azienda, assumono responsabilità operative e partecipano attivamente alla definizione della startup fin dall’inizio. Inoltre, gli investitori esterni vengono coinvolti precocemente, così da ottenere ulteriore capitale e un più ampio accesso al mercato. L’approccio è supportato da partner specializzati che contribuiscono con informazioni su trend di mercato e tecnologici e facilitano l’accesso agli ecosistemi internazionali delle startup.

Nel settore del monitoraggio sanitario da remoto, Bosch Business Innovations individua un mercato in rapida crescita che, finora, è rimasto fortemente frammentato. Bosch dispone già di un solido ecosistema sanitario, che include il Robert Bosch Hospital e numerose collaborazioni con ospedali. A questo si aggiunge il know-how tecnologico dell’azienda: tra le altre cose, Bosch è leader mondiale nel mercato dei sensori MEMS, fondamentali per il monitoraggio sanitario a distanza. Nella produzione controllata da software, Bosch fa leva sia sulla propria solidità industriale sia sulle competenze in ambito dati, software e intelligenza artificiale. Investimenti mirati in startup sono destinati a creare modelli di business basati su piattaforme software per le operazioni di produzione.

Il terzo ambito di investimento definito è il recupero del carbonio, un’area strategica di sviluppo. Bosch sta valutando come la decarbonizzazione industriale e il recupero di CO2 dall’ambiente possano essere trasformate in modelli di business concreti. Bosch Business Innovations nasce dall’evoluzione di grow platform GmbH, una società interamente controllata da Bosch che sviluppava startup interne all’azienda. Il portafoglio precedente è stato ristrutturato da Bosch Business Innovations. L’obiettivo è creare prospettive di sviluppo sostenibili, all’interno o all’esterno di Bosch, per tutti i team esistenti. Per esempio, Bosch Advanced Ceramics ha raggiunto un importante traguardo alla fine del 2025: la società specializzata nella stampa 3D di ceramiche è stata venduta con successo a Sintokogio, uno dei principali fornitori di attrezzature e soluzioni per la produzione industriale. Bosch Business Innovations si afferma così come un ulteriore pilastro delle attività di innovazione di Bosch. Gli altri elementi includono, tra l’altro, le ampie attività di ricerca e sviluppo dell’intera azienda e l’unità di venture capital già esistente, Bosch Ventures.

– Foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).