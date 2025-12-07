Cina: le immagini del sistema di irrigazione senza dighe nel Sichuan (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano il giardino Qingxi nell’area panoramica di Dujiangyan a Chengdu, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan, il 6 dicembre 2025.

Il sistema di irrigazione di Dujiangyan, caratterizzato da una deviazione dell’acqua senza dighe, è stato costruito nel 256 a.C. ed è il più antico e l’unico grande progetto di conservazione idrica rimasto al mondo, che ha resistito alle prove di disastri naturali come inondazioni e terremoti ed è ancora in uso oggi.

Una diga a forma di “bocca di pesce” divide il fiume Minjiang in un canale interno per l’irrigazione e un canale esterno per lo scarico delle acque alluvionali. Il sito è stato inserito nella lista del Patrimonio culturale mondiale delle Nazioni Unite nel novembre 2000 ed è stato designato come Patrimonio dell’Ingegneria Irrigua Mondiale nell’agosto 2018.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).