JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il lancio della navicella cinese con equipaggio Shenzhou-24 è previsto per mercoledì alle 8:18, ora di Pechino, dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Lo ha annunciato oggi la China Manned Space Agency (CMSA).

Il razzo vettore Long March-2F, che sarà utilizzato per il lancio, sarà presto rifornito di propellente, ha dichiarato Zhang Jingbo, portavoce della CMSA, durante una conferenza stampa.

Shenzhou-24 è l’ottava missione con equipaggio nella fase di applicazione e sviluppo della stazione spaziale cinese, nonché la 41esima missione di volo del programma spaziale cinese con equipaggio.

– Foto Xinhua –

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