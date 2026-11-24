JEREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – La cucina italiana come patrimonio culturale da testimoniare e tramandare, espressione di eccellenze e tradizioni dei territori, occasione di crescita professionale e ponte tra Italia e Armenia. Con questo spirito si è svolta in Armenia, dal 16 al 21 novembre, l’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la prima edizione dopo il riconoscimento della cucina italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Promossa dall’Ambasciata d’Italia a Jerevan in collaborazione con l’Ufficio ICE competente per l’Armenia, la manifestazione ha coinvolto studenti, chef, imprese e istituzioni in un programma di iniziative tra Jerevan, Dilijan e Gyumri. Sotto il tema “La cucina italiana, patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza”, l’iniziativa ha celebrato un traguardo storico per il patrimonio gastronomico nazionale, ponendo l’accento sul legame tra identità territoriali, qualità delle materie prime, sostenibilità e cultura del cibo. Cuore del programma è stata la formazione, con tre appuntamenti in altrettante realtà educative armene.

Il 17 novembre, giornata inaugurale alla Yeremyan Academy di Jerevan, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Alessandro Ferranti, lo chef Luca Mastromattei e il pastry chef Giuseppe Baldin hanno condotto masterclass a favore degli studenti dedicate alla cucina e alla pasticceria italiana, chiudendo la giornata con una serata di degustazione dei piatti realizzati.

Il 19 novembre, all’Apicius Armenia – International School of Hospitality di Dilijan, sede armena della Apicius School di Firenze, lo chef Mastromattei ha cucinato con gli studenti dell’istituto, divenuto punto di riferimento per la formazione enogastronomica nel Paese.

Il 20 novembre, alla Diramayr Vocational School di Gyumri, lo chef ha guidato una lezione pratica sulla tradizione abruzzese, alla presenza del Governatore della Regione di Shirak David Arushanyan e di rappresentanti della comunità locale. Tre occasioni di confronto che hanno trasformato la cucina in un linguaggio condiviso e in uno strumento concreto di crescita professionale.

Protagonista delle iniziative formative è stato lo chef pescarese Luca Mastromattei, Executive Chef de Il Salotto Atelier Gourmet dello storico Rosabianca Hotel di Rapallo, ristorante segnalato nella Guida Michelin 2026. Ambasciatore del Gusto dal 2021, è stato recentemente insignito del titolo di Maître Rôtisseur dalla prestigiosa associazione internazionale Chaîne des Rôtisseurs. In Armenia ha presentato tecniche e ricette della tradizione abruzzese, dalla pasta fresca alla chitarrina con polpettine e alle pallottine cacio e ova, mostrando come la cucina regionale italiana sappia dialogare con le materie prime locali, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità. Alle iniziative inaugurali ha preso parte anche il pastry chef Giuseppe Baldin del ristorante Venissa, insignito di una stella Michelin e di una stella verde Michelin, con masterclass e uno showcooking a quattro mani.

La Settimana si era aperta il 16 novembre all’Università Statale Brusov, dove gli studenti del Dipartimento di italianistica hanno presentato piatti della tradizione italiana e approfondimenti tematici sul rapporto tra gastronomia e letteratura. L’incontro è stato anche l’occasione per affrontare il tema della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO nel 2010 quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Un modello alimentare e culturale che va ben oltre la scelta degli ingredienti e che valorizza la stagionalità, la varietà degli alimenti, il rispetto dei territori e il piacere di condividere il cibo, in una visione della cucina come elemento di identità, sapere, benessere e salute.

La promozione culturale si è intrecciata con quella commerciale. Il 18 novembre, presso lo studio di design italiano “SPAZIO-D” a Jerevan, sono stati celebrati i cento anni dell’Agenzia ICE, alla presenza dell’Ambasciatore Ferranti e del Direttore dell’Ufficio competente per l’Armenia, Alessandro Liberatori. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per sottolineare il ruolo strategico dell’Agenzia nel sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e nel contribuire a consolidare le relazioni commerciali tra i due Paesi. Un rapporto particolarmente significativo anche sul fronte degli scambi: nel 2025 l’Italia si è affermata infatti quale primo partner commerciale dell’Armenia tra i Paesi dell’Unione europea, confermando il peso e le prospettive della presenza economica italiana nel mercato armeno. (ITALPRESS). Il 21 novembre l’Ambasciatore Ferranti ha inoltre partecipato all’inaugurazione di un nuovo punto vendita dei supermercati “Parma”, insegna appartenente al gruppo “Andaco”, proprietario della catena e maggiore importatore di prodotti enogastronomici italiani in Armenia. L’apertura ha rappresentato un’ulteriore occasione per valorizzare la crescente presenza delle eccellenze agroalimentari italiane nel Paese e il contributo degli operatori locali alla diffusione della cultura del Made in Italy, rendendo i prodotti e le ricette gastronomiche italiane sempre più accessibili ai consumatori armeni.

A chiudere la manifestazione è stata una cena di gala al Grand Hotel Yerevan, con un menu firmato dallo chef Mastromattei e la partecipazione di autorità, esponenti del corpo diplomatico e rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale. La serata ha celebrato uno degli aspetti più autentici della enogastronomia italiana: la convivialità, il piacere di stare a tavola, il mangiare con il metronomo del gusto e la condivisione. Valori che, insieme alla qualità delle materie prime e all’attenzione per ciò che si porta in tavola, contribuiscono al benessere non soltanto fisico, ma anche mentale e relazionale. Perché la cucina italiana proposta nel corso della Settimana non è stata solo un insieme di ricette e sapori, ma anche il modello di uno stile di vita, fondato sul tempo dedicato al cibo e alle persone.

Dalla formazione alla promozione commerciale, fino alla convivialità della tavola, l’XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo ha così ribadito il valore della enogastronomia nazionale come patrimonio culturale vivo, capace di unire tradizione e innovazione, valorizzare le filiere produttive e creare nuove opportunità di collaborazione. Un ponte tra Italia e Armenia che, attraverso la cultura italiana del cibo nell’incontro con l’ospitalità armena, contribuisce a rafforzare relazioni, conoscenze e prospettive di crescita condivisa.

– Foto Ambasciata d’Italia in Armenia –

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