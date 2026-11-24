JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli astronauti cinesi Tang Hongbo (al centro) e Wu Yi (a destra) e l’astronauta pachistano Muhammad Zeeshan Ali, che parteciperanno all’imminente missione spaziale Shenzhou-24, incontrano la stampa presso il Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 24 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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