HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con parole semplici, ospiti e visitatori presenti alla prima edizione della fiera cinese delle industrie tradizionali a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, hanno riassunto le proprie impressioni con l’espressione “familiare ma sorprendente”.

Dai gioielli in celadon al tè con latte art, fino alla seta progettata con l’intelligenza artificiale, le industrie tradizionali cinesi hanno trovato nuova vitalità e la prima edizione della Fiera delle industrie tradizionali storiche, che si è svolta da venerdì a domenica, è stata al centro degli applausi.

Con una superficie espositiva di circa 30.000 metri quadrati, l’evento ha attirato oltre 400 imprese di punta e marchi rinomati. Ha messo in evidenza le strategie di innovazione in tutti i settori storici e tradizionali, tra cui seta, tè, porcellana e medicina tradizionale cinese, tutti profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni cinesi risalenti a secoli o persino millenni fa.

Un grande telaio jacquard elettronico, in grado di controllare simultaneamente 42.000 fili di ordito ad alta densità riducendo significativamente i costi di manodopera, ha attirato l’attenzione alla fiera.

L’automazione e le tecnologie intelligenti stanno potenziando un numero crescente di industrie tradizionali. Grazie ai modelli di progettazione basati sull’intelligenza artificiale, i progettisti possono ottimizzare rapidamente i disegni della seta e di altri prodotti attingendo a un vasto database di motivi e di algoritmi grafici, accorciando notevolmente il ciclo di progettazione, ha dichiarato Li Jianhua, presidente della Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd.

Li ha osservato che le attrezzature ecologiche per la stampa e la tintura del gruppo Wensli concentrano più di una dozzina di processi tradizionali e una linea di produzione che un tempo occupava circa 5.000 metri quadrati in un’unica macchina di circa 50 metri quadrati, con uno scarico di acque reflue praticamente nullo.

Nell’area espositiva dedicata alle industrie della provincia orientale cinese del Jiangxi, il personale ha presentato una macchina intelligente a capsule per tè e caffè che combina una delicata latte art con il tè tradizionale, attirando folle desiderose di assaggiarlo.

“Le industrie tradizionali storiche devono continuare a innovarsi sulla base della tradizione e sviluppare prodotti che soddisfino meglio le esigenze dei consumatori moderni”, ha dichiarato Fu Zukang, erede delle tecniche di produzione del vino di riso giallo e segretario del Partito della Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.

Fu ha aggiunto che le attrezzature moderne possono ora riprodurre la produzione tradizionale in un modo più adatto ai consumatori attenti alla salute e che il vino di riso giallo frizzante presentato dall’azienda lo scorso anno è stato ben accolto dai consumatori più giovani.

Guo Jian, direttore dell’ufficio per le industrie del celadon e delle spade della città di Longquan, nello Zhejiang, ha espresso un’opinione simile, affermando che le industrie tradizionali della città stanno “aprendo le braccia” alla vita moderna, passando dal “limitarsi ad aspettare i clienti” allo svolgere attività di ricerca e sviluppo orientate alla domanda.

Secondo le autorità doganali di Lishui, che amministra la città, le esportazioni legate alle spade di Longquan hanno raggiunto i 56,16 milioni di yuan (circa 8,37 milioni di dollari statunitensi) nei primi nove mesi di quest’anno, con un aumento del 44,7% su base annua. Più che le spade da collezione di alta gamma, sono le riproduzioni di oggetti ispirati ad anime e videogiochi, con prezzi nell’ordine delle decine o delle centinaia di dollari, a riscuotere particolare successo tra i giovani.

Nell’area interattiva della fiera, Nusrat Jahan Nipa, responsabile del Bangladesh Heritage Research and Professional Institute, ha realizzato un originale ombrello di seta per i suoi amici rimasti in patria. Definendosi un’appassionata di arte tradizionale cinese, ha affermato che l’innovativa esperienza pratica proposta sul posto è stata molto originale e interessante.

Quest’anno la Cina ha presentato il suo primo documento di politiche nazionali dedicate alle industrie secolari, nell’ambito di sforzi più ampi volti a valorizzare il ricco patrimonio culturale del Paese e a costruire marchi globali di forte impatto.

Entro il 2028, il Paese punta a sviluppare 50 imprese con ricavi annui superiori a 10 miliardi di yuan ciascuna, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Il documento prevede inoltre lo sviluppo, entro il 2028, di 100 marchi cinesi di beni di consumo e di diversi distretti industriali con un valore della produzione annua superiore a 100 miliardi di yuan.

(ITALPRESS).