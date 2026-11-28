TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato ieri un satellite per il telerilevamento dal Centro di lancio satelliti di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.

Il satellite Yaogan-50 04 è stato lanciato alle 21.05 (ora di Pechino) a bordo di un razzo Long March-6 modificato ed è entrato nell’orbita prevista. La missione di lancio è stata un completo successo.

Il satellite sarà utilizzato principalmente per il rilevamento del territorio, la stima delle rese agricole, la prevenzione delle calamità e le operazioni di soccorso.

Il lancio ha segnato la 682esima missione di volo della serie di razzi Long March

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).