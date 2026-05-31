XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha inviato con successo nello spazio un nuovo satellite di prova per la tecnologia internet dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, domenica.

Il satellite è stato lanciato alle 2:07 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-2D ed è entrato con successo nelle orbite prestabilite.

Il satellite è utilizzato principalmente per test tecnici e verifiche della connettività diretta a banda larga tra telefoni cellulari e satellite, e delle tecnologie di rete integrata spazio-terra.

Il lancio ha segnato la 646ma missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

(ITALPRESS).