Cina: lanciata nuova linea ferroviaria merci ad alta velocità Wuhan-Guangzhou

WUHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Sabato mattina è stata inaugurata una linea ferroviaria ad alta velocità per il trasporto merci, che collega Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale di Hubei, con Guangzhou, capoluogo della provincia cinese meridionale di Guangdong.

I treni sulla linea viaggiano a velocità fino a 350 chilometri orari, consentendo consegne dirette tra la metropoli della Cina centrale e il nodo dei trasporti nella Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao.

Zhang Ting, responsabile del dipartimento commerciale della stazione di Hankou di China Railway Express Co. Ltd., ha dichiarato che la linea merci Wuhan-Guangzhou servirà principalmente prodotti sensibili ai tempi di consegna, come alimenti freschi, biomedicina e prodotti elettronici. I treni sono dotati di sistemi specializzati di imballaggio e monitoraggio della temperatura per garantire che i prodotti arrivino in condizioni ottimali.

In precedenza, erano già state lanciate diverse linee merci ad alta velocità, tra cui i servizi ferroviari espressi Kunming-Chengdu, Zhengzhou-Chongqing e Nanchang-Shenzhen.

Il lancio di questa nuova linea dovrebbe facilitare lo sviluppo coordinato della regione della Cina centrale e della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao.

(ITALPRESS).