WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-7 Y11, che trasporta la navetta di rifornimento Tianzhou-10, decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, l’11 maggio 2026. La Cina ha lanciato la navetta dal sito questa mattina per consegnare rifornimenti alla sua stazione spaziale orbitante Tiangong, secondo la China Manned Space Agency.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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