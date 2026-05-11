Cina: imprenditore italiano fiducioso nell’economia turistica locale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’aumento delle temperature, le stazioni sciistiche all’aperto hanno concluso la stagione, mentre alcuni impianti al coperto sono rimasti operativi e molto frequentati dai turisti durante le vacanze per la Festa del Lavoro in Cina.

L’imprenditore italiano Florian Hajzeri ne è particolarmente soddisfatto: dal 2017 ricopre l’incarico di direttore generale di TechnoAlpin China e ha beneficiato della vivace economia turistica cinese.

Hajzeri ha trascorso un anno come studente in scambio presso la Peking University intorno al 2011. La Cina gli ha fatto un’ottima impressione, e questo lo ha poi spinto a conseguire un master a Shanghai e a proseguire la sua carriera nel Paese.

Mentre il Paese si preparava ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e puntava ad ampliare la partecipazione agli sport sul ghiaccio e sulla neve, Hajzeri ha assistito a profondi cambiamenti.

“È stato molto emozionante farne parte”, ha dichiarato Hajzeri. “L’azienda è cresciuta costantemente in Cina, con l’apertura di diverse filiali nella provincia dello Hebei, l’aumento del personale e della produzione. In passato TechnoAlpin produceva in Italia ed esportava in Cina. Oggi, invece, produce anche in Cina, ed è diventata un polo produttivo da cui esportare prodotti in tutto il mondo”, ha aggiunto.

Alla luce della crescente domanda cinese di turismo invernale, Hajzeri ha spiegato che l’azienda ha sviluppato qui apparecchiature per l’innevamento in grado di produrre neve anche con temperature elevate, persino in estate.

Hajzeri ha attribuito alla cooperazione tra Cina e Italia il successo nello sviluppo di un’apparecchiatura per l’innevamento adatta alle alte temperature. “In Cina abbiamo un grande team tecnico che sviluppa la macchina insieme ai colleghi italiani”, ha dichiarato.

Agli occhi di Hajzeri, il capitale umano cinese offre numerose opportunità. “Disponiamo di tecnici specializzati nelle diverse fasi di sviluppo dei prodotti”, ha affermato. “Credo che questo sia il grande vantaggio della Cina: qui si possono trovare talenti di altissimo livello. Ci sono moltissime università e tanti laureati”.

In vista della 15esima edizione dei Giochi nazionali invernali della Cina, in programma nel 2028 nella provincia nord-orientale del Liaoning, Hajzeri ha dichiarato che l’azienda intende costituire una joint venture con una società locale.

Con lo sviluppo della tecnologia digitale in Cina, anche l’azienda ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale.

“La nostra azienda dispone di tecnologie di automazione avanzate. Grazie alle apparecchiature automatizzate per l’innevamento, un’intera stazione sciistica può persino essere gestita da una sola persona”, ha dichiarato Hajzeri. “Anche l’Italia, al momento, sta investendo molto nell’intelligenza artificiale per offrire servizi sempre più comodi”.

Hajzeri ritiene che la domanda interna cinese sia molto elevata. “In Cina sono aumentate le stazioni sciistiche al coperto, ad esempio a Guangzhou, Wuxi e Shanghai. Di fatto non esiste una vera bassa stagione: siamo generalmente impegnati tutto l’anno. In estate, quando le stazioni sciistiche all’aperto sono chiuse, ci occupiamo di manutenzione e ottimizzazione. Allo stesso tempo, garantiamo anche il servizio post-vendita per le strutture al coperto”, ha dichiarato Hajzeri.

Durante le vacanze per la Festa del Lavoro, lo Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort ha registrato un aumento dei visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con ricadute positive anche sui servizi correlati, a partire da quelli alberghieri. “È una struttura al coperto molto avanzata, con piste di livello professionale. Forniamo generatori di neve speciali per ambienti al coperto, in grado di operare in condizioni particolari al coperto proprio come questa”, ha spiegato Hajzeri.

“Sempre più amici cinesi mi chiedono consigli su dove andare a sciare. Percepisco il loro entusiasmo, la voglia di provare questo sport e di imparare. Ho sensazioni molto positive su questo settore e credo che, almeno per i prossimi cinque o sei anni, l’industria continuerà a crescere a un ritmo molto sostenuto”, ha concluso Hajzeri.

-Foto Xinhua-

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