Malta tra i più convinti sostenitori dell’Ue, lo rivela un sondaggio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si conferma tra i Paesi più favorevoli all’Unione Europea: il 91% dei cittadini maltesi ritiene infatti che il Paese abbia tratto benefici dall’adesione all’UE, secondo gli ultimi dati dell’Eurobarometro. Il sondaggio, pubblicato dalla Commissione Europea, evidenzia che il 60% degli intervistati a Malta dichiara di avere fiducia nell’Unione Europea, collocando il Paese tra i più filo-europei del blocco.

Particolarmente forte il sostegno all’impatto economico dell’UE: l’88% dei rispondenti afferma che l’appartenenza all’Unione ha avuto effetti positivi sull’economia maltese, il dato più alto registrato tra tutti gli Stati membri. Tre quarti degli intervistati descrivono inoltre l’economia maltese come in buona salute, rispetto a una media europea del 38%, mentre l’89% dichiara che la situazione finanziaria del proprio nucleo familiare è soddisfacente. Resta elevato anche l’ottimismo sul futuro dell’Unione Europea: il 68% degli intervistati si dice fiducioso, ben al di sopra della media comunitaria. A livello nazionale, la fiducia nel governo è salita al 52%, mentre i sistemi dell’istruzione e della sanità a Malta hanno registrato tassi di approvazione superiori al 90%.

Non mancano tuttavia le preoccupazioni. Il sondaggio segnala infatti timori legati all’aumento dei prezzi, all’inflazione e al mercato immobiliare, considerati tra le principali criticità del Paese. Il sondaggio mette inoltre in luce una forte preoccupazione per la disinformazione: il 91% degli intervistati afferma di imbattersi regolarmente in notizie false o fuorvianti, il dato più alto dell’intera Unione Europea. La fiducia nei media maltesi resta invece bassa, ferma al 33%, uno dei livelli più bassi tra i Paesi membri. Il sondaggio, condotto tra marzo e aprile su un campione di 502 cittadini maltesi, evidenzia infine un forte sostegno alle politiche dell’UE sull’Ucraina, comprese le sanzioni contro la Russia e l’assistenza ai rifugiati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).