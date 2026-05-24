Cina: la tintura a cera Miao tra tradizione e nuove opportunità (2)

DANZHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti del villaggio rientrano dopo aver raccolto materiale vegetale utilizzato per la tintura a cera nel villaggio di Paimo, nella contea di Danzhai, nella provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, il 20 maggio 2026. La tintura a cera Miao, un’arte tramandata di generazione in generazione tra l’etnia Miao nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina, è stata inserita nel 2006 nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale. Questa forma di arte popolare è nota per i colori eleganti, i motivi raffinati e la ricchezza delle espressioni culturali. Oggi, la popolazione Miao locale integra l’arte della tintura a cera negli articoli per la casa per rispondere alla domanda del mercato, e la vendita dei prodotti correlati è diventata uno dei modi importanti per aumentare il reddito degli abitanti locali.

-Foto Xinhua-

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