Cina: la Tianjin Yangliuqing Fine Arts Press pubblica dipinti di Capodanno (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 4 febbraio 2026, mostra dei dipinti del Capodanno cinese a tema equestre presso la Tianjin Yangliuqing Fine Arts Press a Tianjin, nel nord della Cina. In vista dell’imminente Anno del Cavallo, l’ente ha pubblicato una serie di dipinti di Capodanno a tema equestre, integrando le tecniche tradizionali usate per questi dipinti con il design moderno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
