JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 17 novembre 2026, mostra la combinazione della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-24 e del razzo vettore Long March-2F durante il trasferimento verso l’area di lancio. Il trasferimento è avvenuto ieri e la navicella sarà lanciata a tempo debito, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). Tutte le strutture e le attrezzature del sito di lancio sono in buone condizioni. La CMSA ha precisato che le varie verifiche di funzionamento e i test congiunti previsti prima del lancio saranno effettuati secondo il programma.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).