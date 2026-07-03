Cina: la fabbrica digitale automatizzata a Dongguan (3)

DONGGUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot trasporta elettrodi verso un sistema intelligente di stoccaggio degli elettrodi presso la Dongguan Moldbao Smart Technology Co. a Dongguan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 2 luglio 2026. La Dongguan Moldbao Smart Technology Co. è specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di stampi di precisione per hardware intelligente, giocattoli di design e altri prodotti. Integrando intelligenza artificiale, internet industriale e tecnologie di produzione intelligente, l’azienda ha realizzato un’officina altamente automatizzata per la produzione di stampi e lo stampaggio a iniezione, che vanta un livello di automazione del 90% e migliora l’efficienza produttiva del 30%.

-Foto Xinhua-

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