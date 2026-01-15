Cina: la carta di gelso rinasce tra tradizione e design contemporaneo (3)

MOYU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Muyassar Ahmattohti (a sinistra) disegna dei motivi per prodotti culturali e creativi in carta di gelso nel suo studio, presso un parco industriale dedicato proprio a aquesto materiale nella contea di Moyu, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, il 13 gennaio 2026. Ahmattohti, laureata all’Università delle arti dello Xinjiang nel 2025, è tornata nella sua città natale ed è diventata designer di prodotti culturali e creativi in carta di gelso, patrimonio culturale immateriale nazionale con una storia di oltre mille anni. L’ispirazione per i suoi design nasce dagli elementi naturali che la circondano e dalla cultura tradizionale della sua città d’origine. “Ogni volta che il pennello tocca la carta di gelso, sento di aver messo in comunicazione il passato e il futuro della mia città natale”, ha dichiarato Muyassar.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).