Cina: la carta di gelso rinasce tra tradizione e design contemporaneo (2)

MOYU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Muyassar Ahmattohti mostra i suoi prodotti in carta di gelso in un parco industriale dedicato proprio a questo materiale nella contea di Moyu, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, il 13 gennaio 2026. Ahmattohti, laureata all’Università delle arti dello Xinjiang nel 2025, è tornata nella sua città natale ed è diventata designer di prodotti culturali e creativi in carta di gelso, patrimonio culturale immateriale nazionale con una storia di oltre mille anni. Nelle sue mani, questo antico artigianato non rimane più silenzioso, ma si trasforma in motivi indossabili, installazioni luminose e altri oggetti che accompagnano le persone nella vita quotidiana. “Ogni volta che il pennello tocca la carta di gelso, sento di aver messo in comunicazione il passato e il futuro della mia città natale”, ha dichiarato Muyassar.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).