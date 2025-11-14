Cina: la capsula di rientro di Shenzhou-21 tocca terra

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La capsula di rientro della navicella spaziale Shenzhou-21, che trasporta gli astronauti di Shenzhou-20 Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie, tocca terra al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 14 novembre 2025.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]