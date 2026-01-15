Cina: la 32esima Riunione dei ministri del commercio APEC si terrà a Suzhou a maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 32esima Riunione dei ministri responsabili del Commercio dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) si terrà nel maggio 2026 a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Lo ha annunciato giovedì una portavoce del ministero cinese del Commercio.

La riunione rappresenta un traguardo fondamentale del processo di cooperazione APEC 2026 e si concentrerà sulle principali questioni economiche regionali e globali, oltre a preparare l’agenda su commercio e investimenti in vista del Vertice dei leader economici dell’APEC a novembre, ha dichiarato la portavoce He Yongqian durante una regolare conferenza stampa.

Secondo la funzionaria, la riunione sarà in linea con il tema dell’APEC 2026, l'”Anno della Cina” – “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”. Con apertura, innovazione e cooperazione come tre priorità principali, la riunione mira ad agevolare l’ottenimento di risultati concreti in ambiti chiave come l’integrazione economica regionale, lo sviluppo dell’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, il sostegno al sistema commerciale multilaterale, la cooperazione digitale e l’economia verde.

L’obiettivo è promuovere congiuntamente un ambiente economico regionale aperto e imprimere nuovo slancio alla crescita economica dell’Asia-Pacifico e globale, ha aggiunto la portavoce.

Durante la riunione saranno inoltre organizzati una serie di eventi a margine, che offriranno una piattaforma di dialogo tra le economie che fanno parte dell’APEC, le organizzazioni internazionali, i think tank e la comunità imprenditoriale regionale.

He Yongqian ha sottolineato che Suzhou è una città di grande valore storico e culturale, all’avanguardia nell’apertura della Cina, e che fonde il patrimonio tradizionale con un moderno fascino internazionale.

Il ministero del Commercio sta attualmente collaborando con il governo provinciale del Jiangsu e con quello municipale di Suzhou per portare avanti i preparativi dell’evento.

“Siamo impazienti di accogliere i rappresentanti provenienti da tutte le zone APEC a Suzhou, per elevare insieme la cooperazione economica e commerciale dell’Asia-Pacifico a un nuovo livello”, ha concluso la portavoce.

Nel 2026 la Cina ospiterà l’APEC per la terza volta. Il 33esimo Vertice dei leader economici dell’APEC si terrà a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 18 e 19 novembre. Durante l'”Anno della Cina” APEC 2026 sono previsti circa 300 eventi in diverse città del Paese, secondo il ministero cinese degli Esteri.

(ITALPRESS).