Cina: Kering rafforza integrazione tra moda cinese ed estera attraverso la CIIE

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ispirato alla struttura ottagonale tipica dell’architettura tradizionale cinese, il design evoca una finestra attraverso la quale il patrimonio culturale incontra la creatività moderna nell’oro. Alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE), Qeelin, la maison di alta gioielleria di origine cinese del gruppo Kering, ha presentato ufficialmente Qeelin GOLD, la sua nuova collezione in oro.

Questo evento segna l’ottava partecipazione consecutiva del gruppo Kering alla CIIE. Per creare uno spazio narrativo coinvolgente, Kering ha collaborato con il calligrafo contemporaneo cinese Wang Dongling e con l’artista Ren Tianjin per realizzare un allestimento creativo del padiglione. Tra i marchi esposti figurano Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Qeelin.

Jean-Marc Duplaix, direttore operativo del gruppo Kering e amministratore delegato di Kering Jewelry, ha dichiarato: “La CIIE ci offre una preziosa opportunità per instaurare un dialogo approfondito con i consumatori cinesi e i partner locali. Continueremo a rispondere alle più recenti aspettative dei consumatori cinesi in materia di esperienze di lusso con prodotti e servizi di eccellenza, a rafforzare la fiducia nel mercato e ad aiutare l’industria della moda di lusso a muoversi verso un futuro più creativo”.

Il gruppo Kering si impegna inoltre a potenziare l’ecosistema del settore. Ad esempio, il programma Kering CRAFT (Creative Residency for Artisanship, Fashion and Technology), inaugurato congiuntamente dal gruppo Kering e dalla Shanghai Fashion Week durante l’ottava edizione della CIIE, mira a promuovere stretti legami tra le comunità creative cinesi ed estere e ad accelerare la crescita della nuova generazione di designer cinesi.

Attualmente, i dieci partecipanti selezionati hanno completato un viaggio di studio in Europa, attraverso diverse città italiane e francesi, e i loro progetti creativi finali saranno presentati durante la Shanghai Fashion Week del 2027.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).