NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un artigiano restaura un’opera di intaglio sulla pietra nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 25 novembre 2026. I “tre intagli di Wuyuan” si riferiscono agli intagli eseguiti su legno, mattoni e pietra, e tra questi quello sul legno è il più rappresentativo. Questo mestiere tradizionale è stato inserito nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006. Attualmente, sono più di 3.000 gli artigiani che si dedicano a questa attività.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)